Tous ensemble pour la musique ! en direct sur France 2 et sur France Bleu le vendredi 19 juin

Pour la Fête de la Musique, France 2 propose donc une grande soirée, qui était initialement prévue place Masséna à Nice. Plus de 3 heures pour chanter et saluer toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la musique et pour soutenir les salles et les festivals.

France Bleu en direct

France Bleu qui accompagne tout au long de l'année les plus grands noms de la scène française et contribue aussi avec La Nouvelle Scène tous les soirs à 20h à faire émerger les talents de demain sera en direct dès 21h depuis l'AccorHotels Arena pour vous faire vivre cette soirée et donner la parole aux artistes.

Au programme une trentaine d'artistes sont attendus pour se produire en live et entretenir le lien avec leur public, grâce à un dispositif technique et scénographique ambitieux d'écrans géants. Le même dispositif qui les accompagne sur les scènes des festivals et des salles de spectacles, partout en France tout au long de l'année.

Une émission également en association avec les télévisions et radios francophones : Belgique, Suisse et Canada