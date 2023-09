Tous les jours, prenez la parole sur France Bleu Berry et devenez nos témoins d'Ici

France Bleu Berry vous propose depuis le lundi 4 septembre de nouveaux programmes. Et parmi les temps forts de cette rentrée, deux moments qui vous sont dédiés. Vous pouvez désormais réagir à l'actualité, témoigner et partager vos expériences mais aussi poser des questions à des spécialistes.

Deux rendez-vous à ne pas rater

Qui mieux que vous pour nous parler des prix qui flambent, du manque de commerces ou de médecins, de votre quotidien qui n'est pas toujours simple ? Venez-nous parler de vos difficultés et partager vos solutions pour vous en sortir. Racontez-nous aussi les belles initiatives, les idées originales qui ne manquent pas dans le Berry.

À 7h45, on vous attend pour réagir en direct sur un sujet d'actualité et interpeller nos invités. Et à 9h05, dans "À votre service", venez partager vos expériences et poser vos questions à nos experts.

Devenez nos témoins d'Ici

Vous l'avez compris : on a besoin de vous ! Devenez nos témoins d'Ici et intervenez sur l'antenne de France Bleu Berry. Comment ? Il suffit tout simplement de s'inscrire dans le formulaire ci-dessous, et de nous indiquer les sujets qui vous passionnent. France Bleu Berry, pour vous, par vous !