Télévision : Tous prêts pour la dictée au collège Abel-Minard à Tonnerre

Dans le collège Abel-Minard, jamais une dictée n’a suscité une telle excitation. Les collégiens Tonnerrois de 3iéme participeront vendredi à une dictée télévisée, lue par le rappeur et écrivain, Abd Al Malik et diffusé sur France 3. C’est une nouveauté pour la troisième chaîne :

« pour la première fois », explique Patrice Schumacher, directeur des programmes régionaux de France 3, « on met à l’antenne en matinée, un programme prioritairement à destination des jeunes. »

Une dictée plus ludique que scolaire

Cette dictée retransmise à la télévision se veut plus ludique que scolaire et même si elle servira de révision aux élèves de 3iéme en pleine préparation du brevet, les participants sont priés de venir décontractés.

La quarantaine d’élèves qui planchera devant les caméras a d’ailleurs répété jeudi matin pour se familiariser avec les exigences d'une émission. « C’est vraiment importants que tous les collégiens gardent leur naturel », précise Guillaume Marceau, le rédacteur en chef de "Tous prêts pour la dictée", « il faut qu’on les sente heureux et qu’ils prennent du plaisir à faire cette exercice d'orthographe».

Jeudi matin , une quarantaine de collégiens tonnerrois ont participé aux répétitions de l'émission "Tous prêts pour la dictée". © Radio France - Thierry Boulant

Cette atmosphère de tournage: c'est génial! (Joseph, un collégien tonnerrois)

Cette épreuve télévisée reste d’ailleurs un jeu pour la plupart des jeunes icaunais invités à y participer. Les caméras, les projecteurs et les rails de travelling, leur offrent un décor tout à fait inhabituel. « Je n’ai pas l’habitude d’être filmée » raconte Annabelle, 15 ans, "ça va être pour moi une façon de gérer mon stress parce que je suis assez réservée».

D’autres collégiens sont plutôt galvanisés par cette atmosphère de tournage: « cette expérience nous apprend beaucoup sur le monde de la télé » jubile Joseph, 14 ans, « voir le fonctionnement de ces équipes, les caméras : c’est génial, j’adore.»

On en oublierait presque la dictée. Le texte de Marcel Pagnol qui sera proposé, sera un peu plus compliqué que d’habitude pour ces élèves de troisième. Nos jeunes icaunais ne seront pas seul à bûcher, 450 collèges en France regarderont l'émission et composeront eux aussi.