Tous prêts pour la dictée ! sur France 3 le mercredi 6 mai

France Bleu s'associe pour la deuxième année au programme-événement « Tous prêts pour la dictée ! proposé par France 3 avec Lumni et le ministère de l’Education nationale.

Mercredi 6 mai, à 13h45, préparez vos stylos et participez à la plus grande dictée de France ! - elle avait réuni 40 000 élèves, issus de 500 collèges, en 2019.

Chacun chez soi mais tous ensemble, autour d’un texte du niveau du brevet des collèges, tous les élèves de troisième de France et leur famille sont invités à participer à cette grande dictée en direct avec un objectif : zéro faute !

Cette année, la dictée toujours présentée par Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude sera en mode confiné. Avec des personnalités et des élèves du collège Louis-Anquetin d’Etrépagny dans l'Eure qui feront la dictée via des webcams.

Et dès le 20 avril, des règles et des astuces d’orthographe et de grammaire vous sont proposés par Kamini pour réviser !!

Vous voulez revoir la dictée 2019 et peut-être même la faire pour vous entraîner ?

