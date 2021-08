C'est la rentrée radiophonique ce lundi sur France Bleu Nord. Et pour la première de la saison, nous vous proposons une émission spéciale autour de la vaccination. On vous attend au 03.20.55.89.89, un médecin le Docteur Xavier Kyndt répond à vos questions.

Tous vaccinés? On en parle sur France Bleu Nord ce lundi pour la rentrée

"Tous vaccinés ? on en parle" c'est le thème de la journée spéciale qui lance la saison radiophonique sur France Bleu Nord. Dans le 6-9 de Pascal Toth, Pascale Thiébold et Stéphane Barbereau, nous vous proposons ce lundi matin une série de reportages autour de la vaccination.

Etat des lieux de la vaccination dans le Nord-Pas-de-Calais. 74% des plus de 12 ans ont reçu 2 injections dans la région.

Qui sont les malades du covid à l'hôpital? Cécile Bidault s'est rendue au service des maladies infectieuses du CHU de Lille. 97% des malades sont des personnes non-vaccinées. Le patient le plus jeune a 25 ans.

Vos questions à un médecin entre 8h15 et 8h40

La Rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabuil est l'invitée de France Bleu Nord ce lundi à 7h45. A 3 jours de la rentrée scolaire, elle dévoilera le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les écoles, les collèges et les lycées du Nord-Pas-de-Calais.

Ensuite à partir de 8h15, le docteur Xavier Kyndt, responsable du Pôle Santé du Centre Hospitalier de Valenciennes sera en studio pour répondre à vos questions sur la vaccination et faire un état des lieux du covid dans la région. On attend vos questions à partir de 6h au 03.20.55.89.89.

Et bien sûr pour la reprise, nous vous donnerons en temps réel les conditions de circulation dans le Nord-Pas-de-Calais avec Pascal Toth, vous saurez comment vous habiller avec Patrick Marlière d'Agate-Météo, on ira en Belgique avec Benjamin Maréchal et Zef vous donnera le sourire à 7h55 juste après "Circuit-court".

La proximité, le 100% local, la bonne humeur, le trafic, la météo, le sport et l'info c'est tous les jours sur France Bleu Nord dans le 6-9h.