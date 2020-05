Tout savoir sur le tournage des Petits meurtres d'Agatha Christie qui reprend le 29 juin

Les fans de la série de France 2 "Les petits meurtres d’Agatha Christie" vont être ravis. Le tournage de la saison 3 va enfin pouvoir commencer. Une date a été annoncée par la production : le 29 juin. Tout était prêt pour tourner les deux premiers épisodes de la nouvelle saison à partir du 16 mars, mais le confinement a tout arrêté avant même de démarrer.

Tout le monde est très heureux de pouvoir reprendre

Le directeur de production des Petits meurtres, Laurent Chiomento, raconte : "les camions étaient sur la route, ils venaient de Paris. On les a gardés pour éviter d'enlever tout le matériel qu'on avait chargé. Les costumes, la machinerie, l'électricité, tout est là. Enfin, on commence à voir le bout du tunnel. Tout le monde est très heureux de pouvoir reprendre".

Pas plus de 50 personnes

Mais la reprise se fera dans des conditions nouvelles, liées à la crise sanitaire. Il ne peut pas y avoir plus de 50 personnes en même temps sur un lieu de tournage, alors que d’habitude, c'est plutôt autour de 80. Il y aura donc des roulements entre les différents métiers. Pour filmer une scène, il n’y aura qu’une seule personne derrière la caméra, et tout le reste de l’équipe sera à l’extérieur de la pièce.

Référent Covid sur le tournage

Un référent Covid sera même présent pour prendre la température de chacun le matin, et veiller au respect des gestes barrières. Les comédiens seront testés pour s’assurer qu’ils ne sont pas malades.

ECOUTEZ : Laurent Chiomento, directeur de production des "Petits meurtres d'Agatha Christie" Copier

Ne pas mettre en péril notre équipe et les comédiens

Il n'est évidemment pas question de porter des masques devant la caméra. Là aussi il faut s’adapter. "On se pose la question sur certaines séquences, notamment intimes, de baisers, de rapprochement", reconnaît Laurent Chiomento ,"les scènes qui doivent être tournées n'ont pas été écrites par hasard, elles ont une signification. Il faut respecter ça le plus possible. On fera aussi les modifications que l'on doit faire. La priorité pour nous, c'est de ne pas mettre en péril notre équipe et les comédiens".

Les téléspectateurs ne retrouveront pas Marlène, le commissaire Laurence et Alice Avril pour cette troisième saison - Caroline Dubois - Photo fournie par la production

Nouvelle équipe, nouvelle époque

Des comédiens tous nouveaux pour cette troisième saison, dont l’action ne se passe plus dans les années 50, mais dans les années 70. "La différence par rapport à la saison 2, c'est que le commissaire principal n'est plus un mais une commissaire. Dans un monde très machiste, elle va devoir tirer son épingle du jeu", dévoile Laurent Chiomento.

Date de diffusion ?

Le commissariat de Lille où règnera la commissaire Gréco sera resconstitué dans l’ancien pavillon gériatrique de l’hôpital de Lens. Quant à la date de diffusion, c’est encore le grand suspense.