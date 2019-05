Tout savoir sur les changements de fréquence télé dans le Nord-Pas-de-Calais

Lille, France

Gare à l'écran noir au réveil ce mardi matin. Les fréquences de la quasi-totalité des chaînes gratuites de la TNT sont modifiées pour laisser davantage de place au téléphone portable (4G et 5G). On vous explique tout.

Pourquoi on change les fréquences ?

Il y a embouteillage sur les ondes. Les fréquences les plus hautes sont de plus en plus utilisées par la 4G dont le trafic de données mobiles augmente de 50% tous les ans et ça devrait empirer avec l'arrivée de la 5G cette année. L'évolution technologique permet aujourd'hui de faire passer davantage de chaînes sur une seule bande de fréquence, il faut pour cela reprogrammer les émetteurs : 191 fréquences réparties sur 81 sites sont ainsi modifiées en l'espace de trois jours sur l'ensemble des Hauts-de-France, de la Normandie et de l'Eure-et-Loir.

Comment je fais ?

Dans la nuit de lundi à mardi, au coeur de la nuit, il est impossible de regarder les 27 chaînes de la TNT, l'écran devient noir le temps que les techniciens de TDF et TowerCast reprogramment les émetteurs dont le principal en Nord-Pas-de-Calais, à Bouvigny-Boyeffles. A votre réveil, il faut prendre votre télécommande et lancer une recherche de nouvelles chaînes. Cela prend quelques minutes et doit vous permettre de récupérer l'ensemble des chaînes de télévision.

Et si ça marche toujours pas ?

Attention, si votre antenne râteau capte le signal envoyé par un émetteur secondaire, il est possible qu'il faille attendre la journée du jeudi 16 mai pour recevoir à nouveau les chaînes. Si vendredi matin, vous ne recevez toujours pas vos chaînes habituelles, l'Agence nationale des fréquences met en place un centre d'appel (0970 818 818) où 200 téléconseillers répondent à vos questions ainsi qu'un site internet recevoirlatnt.fr.

En cas de problème, ça me coûte combien ?

Malgré tout, il est possible, que des problèmes persistent pour environ 1% des téléspectateurs soit 23 000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais. L'agence nationale des fréquences a prévu tout un système d'aides : 120€ pour l'intervention d'un antenniste s'il faut réorienter son antenne râteau, 250€ s'il faut abandonner l'antenne râteau au profit d'une parabole et jusqu'à 500€ pour les syndics de copropriété où l'intervention d'un technicien spécialisé est de toute façon obligatoire compte tenu de la complexité de l'installation.

Vais-je récupérer toutes mes chaînes ?

Oui, les 27 chaînes pourront de nouveau êtres reçues saut exceptions ultra-minoritaires (voir ci-dessus). Si vous êtes un téléspectateur habituel des chaînes belges, sachez que celles-ci seront indisponibles jusqu'en 2020. Les Belges n'ont pas encore changé de fréquences et la RTBF va donc continuer à être diffusée sur une bande qui n'est plus destinée à la télévision, côté français.