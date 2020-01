Toutes les infos sur la venue de Robert Downey Jr à Lille

Lille, France

Il est connu pour son rôle d'Ironman dans les multiples films Marvel sortis au cinéma depuis 2008. Il a également incarné le célèbre inspecteur anglais Sherlock Holmes. Changement de registre cette fois pour Robert Downey Jr. : "le voyage du docteur Dolittle" vise un public plus jeune adepte des films d'aventure fantastiques.

L'acteur a débuté la campagne de promotion du long métrage, ce dimanche 12 janvier, à Los Angeles.

Le plus grand cinéma de France

Et la superstar américaine ne fera la promotion de ce film que dans une salle en France, devant le public : au Kinépolis de Lomme, près de Lille. Le studio Universal a sans doute choisi ce vaste complexe parce qu'il est le plus important du pays avec 23 salles soit 7 000 sièges ! D'autres stars d'Holywood ont foulé son tapis rouge avant Robert Downey Jr : Denzel Washington, Wim Diesel et Paul Walker (Fast & Furious IV), Zack Efron,...

3 000 personnes attendues

L'acteur est attendu à 18h15 sur les marches du Kinépolis, ce mardi 21 janvier . La direction du cinéma estime qu'au moins 3 000 personnes devraient faire le déplacement. Robert Downey Junior passera 1 heure à enchaîner les selfies, donner des interviews et discuter avec 3 familles privilégiées.

Un concours pour rencontrer l'acteur

Le Kinépolis organise un concours de dessin pour remporter 4 places de cinéma et surtout passer quelques minutes privilégiées avec Robert Downey Jr. Il faudra envoyer sur le site internet du cinéma un dessin de la prochaine aventure familiale de l'acteur.

Un passage express

L'acteur se rendra au cinéma Kinépolis où 4 salles projetteront son film. Il fera un passage dans les deux premières salles où les 1 300 billets en vente se sont arrachées en moins de 10 minutes. Le cinéma avait dû ouvrir deux salles supplémentaires (soit 750 places de plus) dans lesquelles Robert Downey Jr. ne passera pas mais où seront retransmises son arrivée sur les marches et ses prises de paroles des deux premières salles. Face à la forte demande, la direction du Kinépolis envisage, avec l'accord d'Universal, d'ouvrir une cinquième salle. Le film débutera à 19h30 pour les spectateurs, Robert Downey Jr quittera alors le Nord-Pas-de-Calais pour gagner une autre destination... inconnue.