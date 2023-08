"Toutes les Miss France lui doivent beaucoup" réagit Delphine Wespiser après la mort de Geneviève de Fontenay

Geneviève de Fontenay et Delphine Wespiser n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer, pour le plus grand regret de la miss France 2012.

La "dame au chapeau" tire sa révérence. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans , a-t-on appris ce mercredi 2 août. Elle était une figure historique du concours Miss France, dont elle était partie en 2010 après des différences de point de vue.

Delphine Wespiser, miss Alsace et miss France 2012, témoigne sur France Bleu de sa "tristesse" mais aussi de sa "reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait, pour nous, toutes les Miss". "Qu'on l'ait connue ou non, qu'on soit sous le règne de Geneviève à Fontenay ou celui de Sylvie Tellier, quoiqu'il en soit, tout découle de Geneviève", poursuit la Miss France. "Et pour ça, on peut lui tirer notre chapeau, c'est le cas de le dire."

"Je garde vraiment d'elle cette force, cette passion. Elle a donné toute sa vie pour l'élection Miss France, pour les Miss et pour que ce concours existe. Et je pense que toutes les Miss France, on lui doit vraiment notre vie actuelle. C'est elle qui a mis tout ça en place, avec son époux. C'était leur bébé. Et je pense beaucoup à ces petites filles aussi, de qui elle était très proches", ajoute-t-elle.

"On partageait des valeurs"

Geneviève de Fontenay avait claqué la porte du concours Miss France en 2010, juste avant l'élection de Delphine Wespiser. "Je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer", explique-t-elle. "Mais on avait échangé plusieurs fois par téléphone et on a toujours voulu se rencontrer. Elle me disait 'ma petite Delphine, il faut qu'on se rencontre !' On n'en a jamais eu l'opportunité", regrette-t-elle. "Mais je sais que mutuellement, on s'appréciait beaucoup parce qu'on partageait des valeurs, même de loin."

Pour la Miss France 2012, Geneviève de Fontenay, "c'était la France populaire, la France profonde, la France des régions. Et je pense qu'on partageait ça ensemble, cet amour des régions".