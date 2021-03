Trente ans de la mort de Gainsbourg : ce village sarthois où il s'est caché, enfant, pendant la guerre

Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg s'éteignait à l'âge de 62 ans. C'était il y a 30 ans. Auteur, compositeur et interprète mais aussi pianiste, il est considéré comme l'un des plus grands noms de la chanson française. La plupart des Français connaissent "La Javanaise", "Le Poinçonneur des Lilas", "Melody Nelson" ou encore "Elisa". On se souvient aussi de ses excès, de sa fameuse période Gainsbarre et du Pascal (billet de 500 francs) brûlé avec son briquet en direct dans l'émission 7 sur 7 sur TF1. Mais beaucoup moins de ses années passées en Sarthe.

Je l'entendais chanter. J'aimais bien"

Durant la Seconde guerre mondiale, alors qu'il était encore enfant, ses parents, juifs, étaient venus se réfugier dans le petit village de Courgenard (493 habitants) près de La Ferté Bernard (Sarthe). "Vous voyez la maison là-bas qui a les volets grenats" avait raconté Josette Sébastien à France Bleu Maine en 2016. A 82 ans, c'était alors l'une des dernières habitantes de la commune à pouvoir témoigner de cette période. Elle habitait juste en face de la maison où a vécu à partir de 1941 Lucien Ginsburg alias Serge Gainsbourg. "Mais j'étais gamine, j'étais plus jeune que lui, on ne se parlait pas trop. A ce moment là, j'avais 6 ans à peu près. Mais je m'en souviens très bien parce qu'il passait devant ma maison et on disait "tiens, il y a Lulu qui passe" et je l'entendais chanter. J'aimais bien".

La maison où Serge Gainsbourg s'est caché durant la Seconde Guerre Mondial © Radio France - Julien Jean

Jean-Claude Bourneuf, dont les parents tenaient l'auberge du village (l'hôtel-restaurant du Croissant), s'était également souvenu des Ginsburg au micro de France Bleu Maine. "On les a accueillis quelques nuits. Ils dormaient juste au-dessus du restaurant dans nos chambres mansardées". Pour lui aussi, c'était Lulu, qu'il n'a plus jamais revu après. "Il est revenu une fois" précise Josette"je l'avais vu avec _Jane Birkin_. Il voulait lui montrer où il s'était caché pendant la guerre". Bien que bref, l'épisode a marqué les habitants de Courgenard comme Jacky : "Mon grand père m'en parlait tout le temps, il fait partie de notre patrimoine. Et je trouve ça bien que des des gens aient pris des risques pour le cacher et le protéger". C'est aussi pour cela que la mairie a décidé en 2010 de baptiser une rue Serge Gainsbourg.

La rue Serge Gainsbourg à Courgenard © Radio France - Julien Jean

