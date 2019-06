Très chaud devant ! La canicule s'installe en Côte-d'Or

Dijon, France

C'est le moment de "prendre le melon"!

Un post Facebook du SDIS 21 rappelle les conseils pour affronter les températures très chaudes attendues cette semaine :

- prenez soin des plus fragiles

- Buvez très régulièrement même si vous n'avez pas la sensation de soif et évitez l'alcool

- Mouillez votre corps et ventilez-vous

- Ouvrez les fenêtres la nuit et fermez les volets la journée.

- Mangez en quantité suffisante, surtout des aliments à forte teneur en eau comme les tomates, les pastèques ou les melons.

Un ressenti encore plus éprouvant !

Ces températures seront encore plus difficiles à supporter à cause d'une humidité ambiante importante. Selon la chaine BFMTV, il apparaît que "l'humidité va redoubler les effets de la touffeur, au point sans doute de surpasser en ardeur la trop fameuse canicule de 2003."

"l'Île-de-France, la Champagne, l'Alsace, la Gironde et la région Rhône-Alpes composeront un (..) groupe, compris entre 38°C et 41°C. Cette humidité va naturellement alourdir la température ressentie. Celle-ci sera de 48°C des Hauts-de-France à la Loire, en passant par la Normandie et la Champagne."

Et cette canicule est avérée ?

Météo France confirme sur sa chaîne You Tube et l'explique de manière assez simple avec Christelle Robert, ingénieure prévisionniste.

Et ailleurs dans le monde ?

Vous l'avez compris, nous allons déguster cette semaine dans l'Est de la France. Du coup, on aurait presque envie d'aller prendre le frais par exemple à Québec. Et bien c'est raté parce que là bas aussi, la canicule menace. On en parle même à la télé !

On vous a même trouvé un endroit encore plus chaud. C'est l'inde où les températures atteignent 50°. TV5 Monde y a consacré un reportage.