"La scène de l'Olympia ? C'est la neuvième ou dixième fois qu'on s'y produit" lâche Jean-Louis Jossic. Le chanteur du quasi mythique groupe de folk rock chante la Bretagne depuis près d'un demi-siècle. 47 ans précisément. Et c'est sur la scène parisienne qu'il célébrera ce jeudi soir ce record français.

Au départ Tri Yann c'est une bande de copains. Et c'est un des secrets de la réussite. Une véritable amitié entre trois types qui s'appellent Jean, Jean-Paul et Jean-Louis qui ne sont que des musiciens moyens et qui toute la vie continuent à s'entendre."- Jean-Louis Jossic