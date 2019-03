Trois Bretons dans l'émission "Koh Lanta" sur TF1

Ce vendredi 15 mars, TF1 lance la 20e saison de "Koh Lanta". Après l'annulation de la saison 19 à cause de soupçons d'agression sexuelle, l'émission d'aventure intitulée "la guerre des chefs" revient avec une série de nouveautés. La mythique épreuve des poteaux aura lieu dès le début du programme. Les trois derniers candidats qui resteront debout deviendront alors les chefs des équipes rouge, jaune et bleu.

Une étudiante, un cascadeur et une footballeuse

Les téléspectateurs découvriront d'autres surprises au cours de cette saison qui verra s'affronter 21 candidats. Parmi eux, trois Bretons ont été sélectionnés. Eliséa, jeune étudiante rennaise. Aurélien, cascadeur de 23 ans. Il habite dans les Côtes d'Armor. Dans ce casting on trouve aussi Béatrice, styliste de 28 ans. Elle est aussi footballeuse à l'US Saint-Malo.

Béatrice a choisi de participer à l'émission pour son frère Jean-Pierre amputé d'une jambe après un accident de moto. "Nous avions tous les deux envie de faire ce jeu et je me suis inscrit sans rien lui dire pour lui faire la surprise. Aujourd'hui il est à fond derrière moi," raconte la Malouine.

Des tutoriels pour apprendre à faire du feu

L'attaquante n'a pas réalisé d'entraînement particulier pour cette aventure. "J'ai continué de jouer au foot jusqu'à la veille du départ. J'ai déjà une certaine condition physique. Je me suis fait confiance. C'est difficile de s'entraîner pour les épreuves de Koh Lanta car elles sont spectaculaires. J'ai surtout regardé des tutoriels sur Internet pour faire du feu ou reconnaître des plantes." Ce qu'elle appréhendait le plus ? "Le manque de nourriture et le fait de vivre en communauté avec d'autres personnes."

Une belle expérience humaine

Impossible de savoir jusqu'où Béatrice a pu aller dans cette aventure. La Bretonne est tenue au secret. "En revanche je peux vous dire que c'est une très belle expérience humaine et qu'on en retire beaucoup sur soi et sa capacité à se dépasser." Pour en savoir plus sur son parcours et celui d'Eliséa et Aurélien il faudra donc suivre le programme chaque vendredi soir.