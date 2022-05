Trophée des Léopards : quatre amateurs pour la finale de cuisine autour des produits normands

Les 16 et 17 mai, le Trophée des Léopards récompense les meilleurs des amateurs, apprenants et chefs professionnels lors de la seconde édition du concours de cuisine. Dans les salles de l'Abbaye aux Dames, l'effervescence et la tension sont palpables. Un cadre impressionnant pour les amateurs.

Le Trophée des Léopards est un concours de cuisine destiné à récompenser des apprenants, des chefs professionnels et des amateurs et à mettre en valeur les produits de Normandie, cette année le fromage Neufchâtel avec des huîtres de Normandie et du bœuf de race normande, les finalistes s'affronteront devant un jury de chefs prestigieux présidé par Pierre Caillet, Meilleur Ouvrier de France. Le concours est organisé par Marie Sauce Conseil en partenariat avec la Région Normandie.

Bernard, Werner, Yohann et Clément sont des cuisiniers amateurs. S'ils cuisinent d'hébitude pour leurs proches, cette fois-ci c'est pour des chefs renommés qu'ils vont travailler. Pendant trois heures ils devront réaliser une entrée et un plat avec du Neufchatel, des huîtres et du filet de boeuf normand. Un temps imposé et des assiettes toutes identiques c'est vrai challenge pour les quatre candidats.

Il y a très peu de concours amateurs aujourd'hui en France, donc je suis tombé effectivement un petit peu par hasard sur ce trophée. Bernard Arraba

Bernard Arraba vient de Rosny-sous-bois. Il a déjà fait un concours amateur. Pour lui, ça s'est bien passé même si "C'est toujours un petit peu de stress de cuisiner en temps limité".

Je me suis lancé le défi de voir ce que je valais sur un concours. Werner Guérandel

Werner Guérandel a 30 ans et vient de Saint-Pair sur mer. Passionné de cuisine, il a remporté la première place lors de la finale 100% normands du Trophée des Léopards le 30 mars 2022.

Là, on a la tête dans le guidon et il y a 400000 informations qui arrivent. Yohann Petit

Yohann Petit est prof de théâtre. Rien à voir avec la cuisine. Mais il a trouvé le moyen de garder un pied dans son univers. "Donc j'ai amené cette touche-là pour pouvoir quelque part emmener les gens qui vont goûter dans un voyage, raconter quelque chose, raconter une histoire, partir en immersion."

J'étais sur la route et j'ai entendu sur France Bleu qu'il restait trois jours pour s'inscrire au Trophée des Léopards. Clément Oudin

Clément Oudin est à Réville depuis peu. Il était restaurateur à Paris avant de rejoindre sa femme dans le Cotentin. Ils souhaitent monter leur maison d'hôtes avec restauration. Il reconnait que le concours est assez physique mais il a apprécié "On a une bienveillance des chefs qui est sensationnelle, même un partage des petits conseils."