Tryo avec les lycéens de Aire-sur-la-Lys

Le groupe Tryo a passé un après-midi à Aire-sur-la-Lys, dans le Nord, pour discuter avec les lycéens d'environnement et de gestes pour la planète. Avec un concert pour clore la journée, pour le plus grand plaisir des profs et des élèves.

Il y a quelques mois, France Bleu organisait un concours pour accueillir Tryo dans une classe. Les artistes souhaitaient rencontrer des élèves pour organiser un débat sur la protection de la planète et offrir un spectacle exclusif. Deux classes ont été sélectionnées par le groupe : celle de l'école Saint-Michel à Vence (Alpes-Maritimes) et le lycée agricole Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais.

C'est ainsi que ce vendredi 24 juin, le groupe Tryo a passé l'après-midi avec les jeunes du lycée Sainte-Marie.

Une rencontre très stimulante pour Tryo

On savait que c'était un lycée extrêmement dynamique, extrêmement actif en la matière et finalement quand ils nous ont exposé tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont élaboré, et bien on a été assez bluffé, donc ça fait chaud au cœur. Tryo

Le groupe Tryo est un groupe qui s'est toujours engagé pour la planète. "Quand on parlait d'écologie, on était totalement à la marge et aujourd'hui, c'est un peu sur le devant de la scène." raconte Christophe Mali. C'est la raison pour laquelle les musiciens voulaient rencontrer les lycéens, qui se destinent à des carrières dans le monde agricole et qui sont très actifs pour défendre l'environnement.

Dans 30 ans comment sera la Terre ?

"L'Écologie, c'est le défi qui est à mener. C'est le défi de ces prochaines années et alors à la fois c'est un défi qui peut faire peur parce qu'on pourrait se dire attention, demain, ça va être terrible." Mais le groupe reste optimiste : "C'est à la jeune génération aussi de prendre les choses en main et d'expliquer peut-être à nous-mêmes, à la génération des boomers, que les choses sont possibles. Donc finalement, ça, c'est positif tout ça."

L'après-midi s'est terminé avec un concert de Tryo. Les lycéens les ont accompagnés en reprenant leurs tubes mais aussi les chansons du dernier album "chants de bataille".