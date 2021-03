TV Tours : cette année, la chaine fête ses 15 ans !

Ce mercredi 24 Mars, TV Tours-Val de Loire aura 15 ans. L’occasion pour la chaîne locale de la Touraine et du Loir-et-Cher d’offrir à ses téléspectateurs une soirée spéciale à l’antenne.

C'était un vendredi, il y a 15 ans. Le 24 mars 2006. Il est18h30.

Après une minute d'écran noir, les premières images arrivent enfin, avec le générique du journal de la chaîne. C'est Michel Denisot qui ouvre l'antenne, en souhaitant que TV Tours connaisse la même réussite que France 3 ou Canal +, chaînes dont il a connu le lancement. Alors animateur sur Canal+, il laisse la place à la journaliste Claire Gressieux, qui présente alors le tout premier journal de TV Tours.

Vendredi 24 mars 2006, Michel Denisot dans la régie de TV Tours - Val de Loire pour le lancement de la chaine. - TV Tours - Val de Loire

Depuis, 15 années ont passées, et la petite chaine locale a grandit, et a réussit a asseoir sa réputation, sa notoriété, et à trouver son modèle économique.

Ce mercredi 24 Mars, dès 18h45, un JT spécial est en préparation, et un invité de marque : le président du CSA, Roch-Olivier Maistre.

Puis à 19h, dans “15 ans d'Émissions”, Emilie Tardif vous plongera dans les coulisses de TV Tours-Val de Loire, avec des reportages, des interviews de l’équipe, des anecdotes… et en bonus, un clin d’œil du parrain de la chaîne : Michel Denisot.

TV Tours accueille fréquemment des groupes de musique locaux. - TV Tours - Val de Loire

Puis à 21h, dans “15 ans d’Actu”, Hélène Chapelet, Florent Clavel et leurs invités vous feront revivre les temps forts de l’actualité locale depuis le lancement de la chaîne en Mars 2006. Les Bodin’s, mais aussi la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur, le journaliste Blésois Julian Bugier ou encore Marc Morin (l’avocat de Véronique Courjault) réagiront aux images d’archives sélectionnées par la rédaction.