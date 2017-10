"Un acteur élégant, un grand maître" : ils réagissent à la mort de Jean Rochefort

Après l'annonce de la mort de Jean Rochefort, décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôpital parisien, le monde des arts et les politiques rendent hommage à l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

Le comédien Jean Rochefort, l'un des plus populaires du cinéma français, est mort dans un hôpital parisien dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé sa fille Clémence ce lundi. Comédiens, politiques, personnalités : tous saluent un grand acteur et un immense comédien.

à lire aussi Le comédien Jean Rochefort est mort

à lire aussi Jean Rochefort, le gentleman acteur

La ministre de la Culture salue "un grand maître"

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a réagi sur son compte Twitter à la disparition de Jean Rochefort, un "acteur élégant, attachant, populaire" et "un grand maître". Sur Twitter également, l'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob a salué l'acteur "si fin, si drôle, si cheval-resque, si british" : "A sa manière de scander une simple phrase, on comprenait que la diction de Jean était la plus belle du monde", a-t-il ajouté.

Profonde tristesse après le décès de Jean Rochefort, acteur élégant, attachant, populaire. Un grand maître. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) October 9, 2017

Oh non! Pas Jean. Pas Rochefort. C'est trop à la fin... quelle tristesse. Et lui si fin, si drôle, si cheval-resque, si british. Salut Jean! — gilles jacob (@jajacobbi) October 9, 2017

Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre. (Nous irons tous au paradis) #JeanRochefortpic.twitter.com/Sqk2NfvquB — Dominique Farrugia (@farrugiadom) October 9, 2017

Patrice Leconte, avec qui il a tourné sept films, a décrit un comédien "très, très rieur. On avait convenu qu'on s'appellerait l'un l'autre quand on avait une nouvelle histoire drôle". "Il savait tout faire", déclare Philippe Labro, ajoutant que "c'est ça la force d'un bon comédien, la capacité d'être crédible dans n'importe quel rôle".

"Il était capable de vivre pour toujours"

Dans une déclaration à l'AFP, la comédienne Brigitte Bardot a déclaré : "C'est une hécatombe d'étoiles qui s'éteignent avec la mort de Jean Rochefort. Avec lui, c'est toute une génération qui disparaît. Jean Rochefort en était un brillant représentant, élégant, dandy, lord, humour et fantaisie et surtout amoureux des chevaux et soutien inconditionnel de mon combat contre l'hippophagie. Je l'adorais." D'autres personnalités du monde du cinéma, comme Clotilde Coureau ou Dominique Farrugia, lui ont rendu hommage sur Twitter.

Un regard , une fantaisie , un grand bonhomme ... Ca me fait tellement mal. https://t.co/5FZLWbbJLf — Courau Clotilde (@courauclotilde) October 9, 2017

Et dans un long message posté sur Facebook, le réalisateur britannique Terry Gilliam, ex-Monty Python, salue la mémoire de celui qui devait interpréter Don Quichotte dans un film jamais achevé : "Il était le visage et l'âme du Chevalier à la Triste Figure. Quand je l'ai vu il y a quelques années, il avait l'air d'avoir rajeuni, pas vieilli. J'imaginais que, comme Quichotte, il était capable de vivre pour toujours".

L'hommage à Jean Rochefort a dépassé le monde du cinéma : dans un message Twitter, le chanteur Vianney salue "cet enfant à moustache". Le champion de natation Amaury Levaux se souvient d'une anecdote : "Je me souviens de t'avoir offert mes lunules, car tu avais les yeux rouges de nager sans, nous avions parlé et rigolé longuement".

Cet enfant à moustache a imprimé tant de jolies choses en nous ___



Bon voyage et merci Jean Rochefort 🙏🏼❤️ — Vianney (@VianneyMusique) October 9, 2017