Un Afghan réfugié à Tours présente sa collection à la Fashion Week 2022 à Paris

Son histoire est un exemple pour de nombreux jeunes et son parcours est intimement lié à la ville de Tours ! Sami Nouri, jeune réfugié né en Afghanistan en 1996 et abandonné par un passeur en gare de Tours à l'âge de 14 ans, est désormais considéré comme le petit prince de la haute couture.

À 26 ans, le styliste est désormais à la tête de sa propre marque et il s'apprête à participer à la Fashion Week cet automne 2022 à Paris. L'artiste va dévoiler ses créations lors d'un défilé qui aura lieu ce dimanche 2 octobre 2022.

"Elle voit que je porte des trucs bizarres, elle me demande 'qui a fait ces vêtements ?'"

C'est son père qui lui apprend à coudre quand il est enfant mais c'est vraiment à Tours que Samy Noury a le déclic pour faire de la couture, et même de la haute couture, son métier. Grâce à deux rencontres déterminantes : sa professeure de français qui l'aide à faire une école de mode et la femme de ménage de son foyer d'accueil qui lui prête sa machine à coudre.

En effet, à Tours, quand il est pris en charge à son arrivée, l'adolescent apprend le français et étudie au collège. Un jour, il aperçoit une machine à coudre entre les mains de l'employée chargée de faire le ménage dans le foyer d'accueil qui l'héberge. Sami demande alors à lui emprunter la machine.

"Au début", raconte Sami, "elle ne voulait pas et après, elle m'a laissé faire, elle a vu que je savais faire. J'ai commencé à faire des petits vêtements pour moi, j'allais en classe avec et un jour, ma professeure de français a vu que je portais des trucs bizarres avec mon nom dessus, elle m'a demandé 'qui a fait ces vêtements ?" et j'ai dit que c'était moi et elle m'a dit 'pourquoi tu ne ferais pas ça comme métier' et ensuite elle s'est battue pour que je fasse une école de mode."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Donner leur chance à des jeunes

Il enchaîne les stages, se fait repérer par des grands noms de la mode, John Galliano, Jean-Paul-Gautier, il fonde ensuite sa propre marque. Participer aujourd'hui à la Fashion Week, c'est une étape importante pour faire connaître son travail, mais ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est de donner leur chance à des jeunes, en leur apprenant le métier dans sa maison de couture. Il reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et il leur donne systématiquement ce conseil : "Il ne faut pas abandonner parce qu'on n'a pas d'argent et pas les parents qu'il faut, il faut beaucoup travailler et tout est possible !"

Aujourd'hui, Sami Nouri vit et travaille à Paris mais une partie de sa famille, sa mère et sa sœur, vivent toujours à Tours.

Son souhait le plus cher, c'est qu'on parle davantage de son travail que de son histoire à l'avenir. Même si un film de fiction est en préparation et sera adapté du récit qu'il a publié en septembre 2022 intitulé tout simplement La Machine à coudre.

Son style s'inspire de son parcours. Enfant, il voyait des femmes porter le tchador en Iran ou la Burqa en Afghanistan, ces grandes robes qui recouvrent intégralement le corps. Sami Nouri s'inspire de ces vêtement traditionnels pour créer des vestes, des robes et autres pantalons systématiquement imprimés d'un motif. "Ce motif ressemble au fil barbelé", explique le jeune homme qui a beaucoup traversé de frontières tout au long de sa courte vie.