Dernier hommage à Michel Garcin, ancien rédacteur en chef de France Bleu Isère

Michel Garcin avait exercé plusieurs métiers avant de devenir journaliste. Il avait aussi une passion pour le rugby. Un sport qu'il pratiqua comme amateur au club de Montchanin, en Saône-et-Loire, avant de commenter les matches au micro de plusieurs radios.

La passion du rugby et de la radio

En 1990, il est nommé rédacteur en chef à Grenoble de Radio France Isère, qui changera plus tard de nom pour devenir France Bleu Isère. Il y restera jusqu'en 1997, avant de poursuivre sa carrière dans d'autres médias.

A l'âge de 57 ans, on lui diagnostique un Alzheimer précoce. Il va affronter cette terrible épreuve, entouré de son épouse, Martine, et de ses deux enfants, Charlie et Emilie.

Emporté par la maladie d'Alzheimer

Il y a 5 ans, il avait été hospitalisé dans une institution spécialisée, les Maisons de Crolles, où il a été remarquablement pris en charge, selon sa fille qui ajoute : "Il est parti, entouré de sa famille, avec du ZZ Top à fond et un enregistrement d'un des matches de rugby qu'il avait commenté sur Radio France Isère."

Une cérémonie civile, ouverte à tous, aura lieu lundi 15 novembre à 11h à la Tronche, aux Pompes Funèbres Intercommunales.