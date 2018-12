Un an après la mort de Johnny, son sosie officiel Richy donne deux fois plus de concerts

Poussan, France

"Ce qu'on ressent devant la tombe de Johnny Hallyday, c'est indescriptible". Richy, le sosie officiel de Johnny Hallyday installé à Pignan (Hérault), né à Albi (Tarn) s'est rendu pour la première fois la semaine dernière à Saint-Barth (Antilles Française) où est enterré le chanteur décédé il y a tout juste un an. "C'est très prenant de voir tous ces gens pleurant sans cesse, et puis _se dire que Johnny est là, dessous, dans cette tombe, c'est sa dernière maison, il habite là maintenant_".

Richy "C'est très prenant de se retrouver devant la tombe de Johnny" Copier

"Chanter du Johnny, c'est pas chanter du Carla Bruni"

Depuis un an Richy est extrêmement sollicité pour des concerts dans toute la France pour rendre hommage au rockeur. 190 dates en 2018, c'est deux fois plus qu'en 2017. "C'est sûr le malheur des uns fait le bonheur des autres, tout le monde veut lui rendre hommage, c'est énorme, mon calendrier a doublé, mais je suis obligé de refuser des dates parce que je chante en live et chanter du Johnny sur scène c'est pas chanter du Carla Bruni ! Mais c'est pas fini, c'est parti pour longtemps. Quand on sait tous les hommages qui sont rendus à Claude François 40 ans après sa mort alors que sa carrière n'avait duré que 15 ans, on imagine ce que ça va être avec Johnny et ses 60 ans de carrière !"

"Cet hommage va durer, c'est certain... 60 ans de carrière" Copier

Richy aura évidemment une pensée très émue ce mercredi soir à Saint-James dans la Manche où il donnera un concert le jour même du premier anniversaire de la mort de son héros.