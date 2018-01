Il s'appelle Vincent et il a 57 ans. Cet Ardéchois qui cultive des tomates près d'Aubenas participe à cette saison 13 de la célèbre émission de M6 "l'Amour est dans le pré".

Vincent cultive 150 variétés de tomates

Vincent, Ardéchois de 57 ans, participe à la saison 13 de l'"Amour est dans le pré". Auteur : - Aurelien FAIDY/M6

Vincent ne peut pas s'exprimer avant la diffusion, ce lundi soir, de son portrait sur M6. Il confirme cependant quelques informations le concernant puisqu'elles ont déjà fuité dans les magazines people.

Vincent cultive près de 150 anciennes variétés de tomates cette année. Il est même le président d'une association qui bichonne les fruits d'antan.

Pas de critère physique ou d'âge

Vincent dit ne pas avoir de critère physique ou d'âge bien précis pour savoir ses prétendantes dans l'émission. Cependant, pour lui, il est "hors de question d'avoir une relation platonique". Il cherche une femme avec qui le feeling passerait bien mais pas une femme pour l'aider dans son travail.

Un autre Ardéchois dans l'émission il y a dix ans

Vincent pourra peut être demander des conseils à Nathaël. Cet éleveur de chèvre, qui produit des fromages à Désaignes en Ardèche, a participé à l’émission il y a 10 ans. C'était même un peu le chouchou de "l'Amour est dans le pré" en 2008. Il avait alors 25 ans.

Il n'avait pas trouvé l'amour pendant l'émission mais après l'émission, hors caméra. Nathaël avait reçu près de 600 lettres de toute la France, dont une d'Audrey, une jeune femme des Deux-Sèvres. Ils s'étaient rencontrés après l'émission. C'était alors le coup de foudre. Elle l'a rejoint en Ardèche après ses études agricoles. Aujourd'hui, ils sont les heureux parents de petites filles.

Nathaël se dit heureux d'avoir fait cette émission, même si aujourd'hui il n'a plus envie d'en parler. Il en a assez que les gens lui parlent de "l'Amour est dans le pré"dans son village et sur les marchés. Dix ans après cette belle aventure, il aimerait un peu de calme et de discrétion. Il souhaite plein de bonheur à Vincent et lui conseille de faire très attention à ce qu'il dit à la télévision, pour que l'image qu'il renvoie soit bien fidèle à la réalité.