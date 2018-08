La Lentillière, France

Vincent, un agriculteur ardéchois va tenter de trouver l'âme-sœur dans la célèbre émission de télévision "l'Amour est dans le pré". M6 diffuse la 13e saison ce lundi soir.

Vincent, 57 ans est producteur de tomates dans le sud-Ardèche

Vincent cultive 150 anciennes variétés de tomates à Lentillières, non loin d'Aubenas. L'agriculteur de 57 ans, père de quatre enfants, était célibataire depuis un an avant de s'inscrire à l'émission. C'est son cousin Julien qui a fait la démarche"moi, les ordinateurs je n'y connais rien. Je ne savais même pas ce qu'était un selflie", explique Vincent, plein d'autodérision.

"Karine Lemarchand m'a confié que depuis qu'elle fait l'émission, je suis le seul à lui avoir posé problème" - Vincent, candidat ardéchois de "l'Amour est dans le pré"

L'ardéchois a un caractère bien trempé mais il assume : "je suis entier, je ne fais pas de quartier, je suis sans langue de bois. Il faut supporter la bête. Celle qui est arrivé le plus longtemps est resté onze ans". Et Vincent est resté lui-même devant les caméras.

Il a su mettre l'ambiance même si l'on peut passer du rire aux larmes : "à la remise du courrier je les ai tous fait rire. Les candidats, les régisseurs, les techniciens tout le monde a eu un fou-rire pendant une demi-heure. Et au speed dating, je les tous fait chialer."

Une grande cohésion entre les candidats

On ne sait pas si Vincent a trouvé l'amour, c'est encore secret, mais il a tissé des liens avec les autres candidats. Le weekend dernier, il était chez l'un d'entre eux, un éleveur en Ariège : "au-delà de trouver l'amour il y a des relations humaines très fortes".

Vincent s'attend aux critiques

Depuis la diffusion de son portrait au mois de janvier, des gens reconnaissent Vincent. Il n'a reçu que des messages sympathiques mais le candidat redoute les critiques :"les réflexions comme tu as fait ça pour ça, je ne le supporte pas mais je sais que je vais en avoir. Le problème il est là. Quand on est dans la boîte, on ne maîtrise plus rien".