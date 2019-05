Un artisan Côte-d'Orien choisi pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dijon, France

Plus qu'un artisan, Régis Penneçot est même ce qu'on appelle un "maître artisan". Il est à la tête d'une entreprise de menuiserie à Varanges (21), mais il est aussi à la tête de la chambre de métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or.

Regis Penneçot, maître artisan et président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Côte-d'Or - CMA 21

Régis Penneçot vient d'être choisi pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris et à la rénovation d'autres édifices en péril appartenant au patrimoine français.

L'ampleur de la tache est immense

Le chantier s'annonce long et particulièrement difficile, notamment la reconstruction de la charpente comme l'expliquait ce reportage diffusé en avril par France 2 et France 24.

Quel rôle pour Régis Penneçot ?

Même si son entreprise, fondée en 1806, intervient régulièrement sur de très nombreux chantiers de rénovation du patrimoine comme les Hospices de Beaune, des églises classées, ou encore des édifices du secteur sauvegardé de Dijon, le rôle de Régis Penneçot dans ce vaste chantier, sera de valoriser les propositions des Chambres des métiers et de l'artisanat. Il est chargé notamment de permettre l’accès aux différents marchés de restauration du patrimoine pour les artisans.

Recruter des apprentis

Il va aussi travailler à sensibiliser et orienter les jeunes vers les métiers de bâtisseurs, à recruter et à former la prochaine génération". Là aussi, l'objectif est ambitieux : tripler les places en apprentissage et créer un "Erasmus des Bâtisseurs".

