Un artisan de Dordogne à l'honneur dans la nouvelle émission télé sur les piscines

Un Périgourdin à la télévision ce vendredi soir. Le paysagiste Anthony Roger-Sorey sera sur la chaîne C8 à 21h10 dans la nouvelle émission "La Folie des Piscines" qui présente des piscines originales réalisées sur mesure. La particularité du Périgourdin est de créer des piscines naturelles dans lesquelles des plantes poussent.

Une piscine avec des plantes aquatiques et un espace yoga

Pour cet épisode, Anthony-Roger et son équipe ont construit une piscine pour une famille américaine : "Elle voulait un espace yoga dans la piscine", souligne le paysagiste. Les travaux ont débuté début février et prennent en général quatre à six semaines.

Le tournage s'est déroulé en février dernier - Anthony Roger-Sorey

"Les piscines au chlore me grattent et me piquent les yeux"

Paysagiste depuis 2005, Anthony Roger-Sorey a toujours voulu se lancer dans la création de piscines : " J'ai passé mon enfance à me baigner dans la Dronne donc l'eau ça me parle ", assure le quadragénaire. Pour ce faire, il décide de créer des piscines sans chlore, car il garde un souvenir amer des baignades dans ces dernières : "À chaque fois que j'allais dans une piscine avec du chlore, ça me piquait les yeux et ça me grattait partout".

Le système de filtration permet la vie dans l'eau. Les plantes filtrent environ 10 % des résidus, le reste est filtré par un biofilm et des granulats.