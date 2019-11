Un blouson et un pantalon portés dans Grease vendus plus de 400.000 dollars aux enchères

Plus de 40 ans après sa sortie en salle, la comédie musicale Grease continue de déchaîner les passions. Ce samedi, le blouson et le pantalon portés par Olivia Newton-John dans le film ont été vendus aux enchères à 405.700 dollars en Californie. Le pantalon taille-haute et le blouson en cuir noire dans lesquels l'actrice se déhanche lors du mythique You're the one that I want sont partis pour deux fois leur prix estimé. Un poster dédicacé John Travolta, Olivia Newton-John et d'autres membres du film, estimé à 1.000 dollars, a été adjugé à 64.000 dollars.

Une partie des recettes ira au centre Olivia Newton-John, un centre de recherche sur le traitement du cancer. La comédienne en a été atteinte pour la troisième fois en 2018.