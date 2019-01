Un boulanger de Limoges propose des galettes du roi...Johnny !

A Limoges, un boulanger du quartier Carnot fait vivre sa passion de Johnny jusque dans ses galettes des rois. Cette année, toutes les fèves de ses galettes sont à l'effigie de son idole et c'est d'ores et déjà un immense succès.

Limoges, France

La fièvre Johnny Hallyday ne retombe pas, et elle se transforme même en fèves à Limoges ! Dans le quartier Carnot, une boulangerie consacre toutes ses galettes à l'idole des jeunes, idole également du boulanger Eric Godefroy. Une collection de 10 fèves en porcelaine à l'effigie de Johnny est distillée dans les frangipanes et les brioches.

Il faut dire qu'Eric est un grand fan de Johnny : "Depuis... ouf, je ne compte plus, depuis tout petit !" s'exclame -t-il. Alors quand on lui a présenté la collection de fèves, il n'a fait ni une ni deux et a passé commande pour proposer ces objets de passionné dans toutes ses galettes.

Les fèves de Johnny rencontrent un grand succès

C'est un grand succès et derrière la boutique, l'épouse d'Eric n'en revient toujours pas : "On nous appelle et on vient de partout pour nous prendre des galettes, de toute la Haute-Vienne et de même de la Creuse ! Hier, j'ai même eu un appel du Calvados, quelqu'un qui voulait toute la collection" !

Le boulanger-pâtissier a déjà dû en recommander des fèves pour répondre à la demande : 1000 fèves au lieu de 200 à 300 pour une année normale...