Un bout de Côte-d'Or en Norvège

Direction internet et les réseaux sociaux où comme chaque jour, France Bleu Bourgogne vous sélectionne une info qui parle de la Côte-d'Or. Cela se passe chez nous, ou à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est justement un petit peu loin de la Côte-d'Or que nous partons. Direction la Norvège !

La Norvège, c'est le pays des fjords, des espaces verts et des vikings. Elle est aussi réputée pour la pêche, la randonnée et le ski, notamment à la station olympique de Lillehammer. Mais passés ces quelques clichés, c'est à un site beaucoup moins connu que s'intéressent cette semaine une trentaine de pélerins des diocèses de Dijon et de Lille en voyage dans ce pays scandinave.

Jusqu'au 24 mai, 30 pèlerins des diocèse de Dijon et @DiocesedeLille vont à la rencontre de l'Eglise de Norvège. Belles rencontres, beaux paysages. Et visite à Munkeby, fondation de l'abbaye de #Cîteaux.

(https://t.co/biYlpdccu1) #CotedOrpic.twitter.com/h6VEhma2RG — Diocese de Dijon (@DiocesedeDijon) May 21, 2019

C'est Dieu qui est évidemment au centre de cette visite dans le Nord de l'Europe. Et plus précisément ceux qui lui consacrent leur vie. En l'occurrence ici, des moines. Il faut savoir en effet qu'il existe là bas un petit hameau qui s'appelle Munkeby (le lieu des moines) où on trouve des fondations de l'Abbaye de Cîteaux.

Depuis septembre 2009, quatre frères vivent, prient et travaillent sur le nouveau site de Munkeby, à un kilomètre et demi des ruines d'un monastère cistercien du douzième siècle.