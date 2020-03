Un Cantalien dans le casting de la 15e saison de "L’Amour est dans le pré"

Ils ont 13 à avoir été sélectionnés cette année pour trouver l'âme sœur. Leurs portraits seront diffusés ce lundi soir (21h05) sur M6 à l'occasion du lancement de la 15e saison de l'Amour est dans le pré. Deux femmes et onze hommes, âgés de 37 à 63 ans, en quête d'amour et de moitié. Par eux, un Auvergnat. Il s'appelle Eric, éleveur laitier dans le Cantal. Âgé de 57 ans, c'est le doyen de la promo paysanne des cœurs à prendre. sœur

Tendre... et non fumeuse

Fidèle de l'émission, le Cantalou a décidé d'écrire à la production, car la solitude lui pèse. Il a accueilli l'animatrice vedette de l'émission avec un plateau de fromages. Il ne souhaitait pas spécialement devenir agriculteur, mais le décès de son père, l'a conduit à reprendre l'exploitation familiale.

Désormais, c'est à deux qu'Eric souhaite vivre et travailler. Il n'est pas forcément exigeant sur les critères physiques, mais il faut, si possible, que sa future conjointe soit âgée entre 45 et 57 ans. l'éleveur cantalienne souhaite qu'elle soit tendre et entreprenante. Avis aux candidates potentielles, Eric n'aime pas les fumeuses...