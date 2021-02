Un casting pour l'émission jeu "N'oubliez pas les paroles" est organisé en Charente-Maritime

La production du jeu "N'oubliez pas les paroles" organise un casting pour les habitants de Charente-Maritime. Ce casting est réalisé à distance en raison des mesures sanitaires. Il se déroulera en 3 étapes éliminatoires. La première en chantant directement au téléphone, la seconde en envoyant une vidéo à l'équipe du casting (avec présentation et un chant sur une bande son), enfin une 3ème étape avec un test de paroles de chansons francophones en visio. Si vous êtes sélectionné(e) vous participerez prochainement aux enregistrements du jeu sur France 2 aux côtés de Nagui.

A vous de détrôner le grand Maestro de Charente-Maritime, Toni et ses 13 victoires avec 162.000 euros de gains, ou la plus grande de tous les Maestros Margaux et ses 59 victoires et de 530 000 euros de gains.

Pour vous inscrire appelez le 01 49 17 84 20 ou complétez le formulaire sur le site.