Un Castrais affronte les obstacles de Ninja Warrior sur TF1

Adrien Raffault et les autres candidats ont affronté les obstacles plus durs les uns que les autres des parcours de Ninja Warrior, émission de TF1.

Ce vendredi soir, à la télé, vous verrez un ninja Berrichon ! Pas dans un film, mais bien dans une émission, diffusée sur TF1 : Ninja Warrior, le parcours des héros. Parmi les dizaines de candidats, Adrien Raffault, coach sportif de La Châtre.

Entraînement sous Covid

Le Castrais a été contacté sur les réseaux sociaux par la production de la chaîne "Je suis assez actif sur Facebook et Instagram, et puis j'ai fait des vidéos pour la gendarmerie nationale par exemple, je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher". Cette première prise de contact, c'était il y a un peu plus d'un an. A cause du Covid-19, le tournage a été décalé au moins de juin 2021.

La crise sanitaire qui a aussi obligé Adrien Raffault à s'adapter pour sa préparation physique. "Toutes les salles de parkour, d'escalade, ou spécialisées étaient fermées, alors il a fallu se débrouiller autrement. J'ai fait de l'entraînement général, je me suis débrouillé comme j'ai pu, mais ça n'était pas exemplaire", sourit-il.

Tournage à 3 heures du matin

Lorsqu'il arrive à Cannes pour plus d'une semaine de tournage, l'Indrien n'est "pas confiant du tout". "Il y avait pas mal d'anciens candidats avec moi, donc eux connaissaient déjà un peu le parcours. Moi, rien, toute la difficulté a été de bien l'appréhender avant, sans monter dessus, pour bien me placer et ne pas tomber". Surtout que certaines épreuves amènent les candidats à tourner plusieurs fois sur eux-même.... suspendus par les pieds, la tête en bas.

Autre difficulté, le Berrichon ne faisait pas partie des plus jeunes : "je n'ai que 31 ans, mais certains athlètes en avaient 19, ils sont très souples, très dynamiques. Ils sont comme des chats !" s'amuse-t-il.

Les autres candidats, avec qui il a passé de bons moments : "Il y a de tout, des sportifs de très haut niveau, d'autres plus amateurs, mais tout le monde a quelque chose a apporter." De quoi s'occuper en attendant son passage... celui d'Adrien s'est fait à 3 heures du matin ! Mais pas de quoi déstabiliser le professionnel, qui se dit "très satisfait de sa performance". Mais il n'en dira pas plus : pour savoir s'il a passé les qualifications, il faudra attendre ce soir !

Ce qu'Adrien Raffault retient, lui, c'est surtout un bon moment, passé notamment avec sa compagne, venue l'encourager. Et le Castrais espère que l'émission motivera davantage de monde à se remettre au sport (peut-être pas de façon aussi intensive), voire pourquoi pas, se lancer dans les courses d'obstacles.