Un champion européen pour le quartier des Grésilles à Dijon

Côte-d'Or, France

Aujourd'hui c'est ceinture ! Mais attention, ceinture d'Europe. On la trouve autour de la taille d'un "mec d'une extrême gentillesse et d'une grande humilité". C'est en ces termes qu'est présenté Mehdi Kada Mohammed, qui vient de décrocher un titre européen en full contact. Et c'est Hakim Louahi, l'un des ses amis, qui le présente dans une très courte vidéo postée sur sa page Facebook.

Medhi Kada, c'est "Un exemple pour tous les jeunes des grésilles, bravo à toi frérot" peut on lire dans les commentaires en réponse à cette vidéo. Il est signé Azmin.

-

A l'aise dans la savate

Tout a donc commencé aux Grésilles à Dijon, mais aujourd'hui Mehdi Kada est installé en région lyonnaise. Il est licencié au Bron SBF. Et il enchaîne les titres comme on enchaîne les coups en boxe. Medhi a été sacré deux fois champion de France élite A et champion d’Europe 2016 en boxe française, et comme l'écrivait le journal "Le progrès de Lyon"," il alterne avec succès la savate, la boxe anglaise, le full contact, le kick-boxing et le K-1". Et notre champion dijonnais se présente dans une très belle vidéo qu'on peut découvrir sur You tube