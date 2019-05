Un commerce de Côte-d'Or diffuse les images d'un voleur présumé sur Facebook

Chaque jour, France Bleu Bourgogne scrute internet et les réseaux sociaux et sélectionne une info en provenance de la côte-d'Or. Ce jeudi, direction Beaune où un commerce a posté un drôle de message.

Dijon, France

Ce commerce, c'est une fromagerie qui vend aussi des spiritueux, mais qui a surtout été victime d'un vol à l'étalage juste avant la fermeture de la boutique samedi dernier. Evidemment, ce sont des produits relativement onéreux qui ont été dérobés, puisqu'il s'agit en l'occurence de deux bouteilles : un magnum de Mazis-Chambertin affiché à 400 € et un magnum de champagne presque aussi cher à 350 €.

Comment peut on être sûr que ces bouteilles ont bien été volées ?

Tout simplement parce que le magasin est équipé de caméra de vidéo surveillance... Et que sur les images, on voit clairement les suspects en train de les dérober. On voit même bien le visage de l'un d'eux avec une casquette rouge sur la tête.

Evidemment, les responsables de la fromagerie ont porté plainte. Mais pour retrouver les coupables, ils ont donc aussi posté cette image du délit sur la page Facebook du magasin, accompagnée de ce petit texte : "Avis à la population !! A Partager svp !! "En tant que simple petit fromager, nous ne cherchons pas à faire justice nous-même et faisons confiance aux représentants de la loi, auprès de qui l'affaire à été remise, mais quand même ! "

A t'on le droit de faire ça ?

Tout le problème est là. Cette pratique de divulguer sur internet des informations personnelles sur quelqu'un, s'appelle le doxxing. C'est un nouveau mot qui en compile deux autres :"document tracing" qu'on peut traduire en français par « traçage de document ». Cela se fait beaucoup aux Etats Unis, c'est une sorte de "balance ton voleur" et quand on sait que sur internet et sur les réseaux sociaux, une info circule très vite, on peut espérer que cela permette d'accélérer les enquêtes.

Le problème en France, c'est qu'il y a un principe fondamental. Celui de la présomption d'innocence. L"autre problème, c'est que, divulguer des infos privées sur une personne, se fait souvent dans le but de lui nuire. D'ailleurs dans les commentaires sur ce post Facebook, Mathieu écrit que "si le vol est un délit, ce que vous faite là est limite immoral. On a des lois et des tribunaux pour ça..."

On est donc là face à un vrai débat de société. Une société bousculée toujours un peu plus par internet et les réseaux sociaux, même en Côte-d'Or.