Un couple de Sarthois dans l'émission "Bienvenue chez nous" sur TF1!

Kate et Garrett, propriétaires de « La valise à cheval », dans le Nord Sarthe participent à ce programme qui met en compétition quatre chambres d’hôtes de différentes régions françaises. Diffusion cette semaine et tout particulièrement ce mercredi, à 18h.

« Une opportunité incroyable ! ». C’est ainsi que Garrett résume sa participation et celle Kate, cette semaine, à l’émission « Bienvenue chez nous », sur TF1. « Avec nos petits moyens, jamais nous n’aurions pu nous payer un tel spot de pub ! », explique le propriétaire du domaine « La valise à cheval », à Mézières-sur-Ponthouin, dans le Nord Sarthe. Cette émission, diffusée de 18 heures à 19 heures met en concurrence quatre propriétaires de chambres d'hôtes qui se rendent visite les uns les autres et notent l'hébergement de leurs concurrents. Ce mercredi soir c'est au tour de Kate et Garret d'accueillir les caméras de télévision (et trois couples) chez eux, dans leur demeure et parc aménagés sur le thème du far-west.

Les risques d’une forte exposition médiatique

Cette émission est à double tranchant, reconnaît Garrett car les appréciations des concurrents sur les demeures et les prestations sont souvent rudes. « Forcément, on s’expose », reconnait le Sarthois. « On prend un vrai risque. Mais il le faut, si on veut avancer ! ». Le propriétaire de « La valise à cheval », relève toutefois qu’il faut « être prêt psychologiquement : il ne faut pas être surpris de voir des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ». « Mais il y a aussi des messages de sympathie », nuance Garrett. Depuis ce lundi 9 janvier, date de leur première apparition dans l’émission de TF1, le couple a déjà reçu des demandes de réservation pour ses trois chambres d’hôtes !

REPLAY: « Bienvenue chez nous » - TF1 – à 18h.