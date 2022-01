Un Creusois participe et remporte le Grand Slam sur France 3, l'émission des champions du programme

"On y joue avec les copains quand on est chez soi alors je me suis dit pourquoi pas y aller", explique Alain Favière, chez lui à Anzême. Ses passages à la télévision, dans le Grand Slam de France 3, ont été diffusé en janvier 2020 puis dimanche dernier. Il a même remporté la finale et 6000 euros. Il sera encore ce soir sur la 3 pour défendre son titre. Une évidence pour cet amoureux des jeux de société, de bridge ou encore de mots croisés.

C'est un très beau souvenir - Alain Favière

Oui parce que le programme a été tourné en novembre dernier pour une diffusion début janvier. Alain en a gardé de très beaux souvenirs. "Il y a un coiffeur, un costumier, on choisit les habits, on passe au maquillage. L'équipe de production a été top, ils nous chouchoutent et même Cyril Feraud est très sympa, très souriant", dit-il. Et il a eu de la chance, parce que "sur les cinq participants, j'étais le seul à ne jamais avoir gagné un slam", précise-t-il. "On m'a rappelé pour participer car j'avais fait une bonne prestation (en janvier 2020) et que j'étais parmi les meilleurs deuxièmes", dit-il encore.

Les coulisses de l'émission le Grand Slam sur France 3 avec Alain Favière d'Anzême Copier

"Dès le lendemain de la diffusion, j'ai reçu plein d'appels et de SMS d'amis, de gens que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Je me suis alors dit qu'en fait il y a du monde qui regarde Slam", ironise-t-il. La célébrité l'a même gagné dans son village. "J'étais en train de promener mon chien et une voiture s'est arrêtée à côté de moi pour me demander si c'était bien moi qui était à la télé la vieille à Questions pour un champion", se souvient Alain. "Alors j'ai dit que c'était Slam et que oui j'étais bien à la télé. Mais ça s'arrête là, je ne signe pas encore des autographes", plaisante-t-il.

Alain va défendre son titre ce dimanche soir sur France 3 dans une nouvelle émission du Grand Slam. Alors même si le tournage remonte à novembre. Lui connait le résultat mais garde bien le secret jusqu'au dernier moment.