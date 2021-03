Un an de confinement : journée spéciale sur France Bleu Normandie ce mercredi 17 mars

"Nous sommes en guerre". Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait l'instauration du premier confinement en France. Le 17 mars 2020 à midi, la France s'est tue. Les rues se sont vidées. Un an plus tard, France Bleu Normandie vous propose une journée spéciale à la radio et sur notre site internet. Nous irons à votre rencontre, écouter vos témoignage et de ceux que l'on a appelé les héros du quotidien : médecins, infirmiers, chercheurs, agents de propreté, caissières, enseignants, commerçants, artistes, restaurateurs...

"Les douze mois qui nous ont changé"

France Bleu Normandie sera à vos côtés, dans la rue, dans les centre-villes, les villages, dans le tramway, dans une maison de retraite, une école, un laboratoire d'analyse... dès 6 heures du matin. 17 mars 2020- 17 mars 2021 ... journée spéciale sur la première radio de Normandie.