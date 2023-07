Un des acteurs de Games of Thrones au Festival de Deauville

Après l'annonce de la venue de Natalie Portman, le Festival du cinéma américain de Deauville vient de révéler une nouvelle tête d'affiche. Le comédien américain Peter Dinklage sera lui aussi présent pour la 49ème édition du 1er au 10 septembre 2023.

C'est son rôle de Tyrion Lannister, l'un des personnages principaux de la saga Game of Thrones en 2011, qui l'a rendu populaire dans le monde entier. Une interprétation qui lui a permis de remporter un Golden Globe et quatre Emmy Award du Meilleur comédien.

On l'a ensuite vu dans les blockbusters X-Men : Days of Future Past (2014), Pixels (2015) ou Avengers : Infinity War (2018), mais aussi dans le drame multi-oscarisé 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance de Martin McDonagh (2017) ou dans la nouvelle adaptation de Cyrano par Joe Wright (2021).

L’acteur sera cet automne à l’écran dans le préquel de la trilogie Hunger Games, Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence.

Le festival de Deauville va lui remettre un Deauville Talent Award. Peter Dinklage profitera de sa venue sur les planches pour présenter en avant-première le long métrage She Came to Me de Rebecca Miller dans lequel il partage l'affiche avec Anne Hathaway.