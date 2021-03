Un dessert aux champignons : le défi de Régis et Jacques Marcon aux candidats de Top Chef

C'est un défi "volontairement provocant" qu'ont choisi les deux chefs triplement étoilés de Haute-Loire, Régis et Jacques Marcon, pour les candidats de l'émission Top Chef : réaliser un dessert aux champignons "innovant et bon".

Pour cette sixième participation dans l'émission culinaire, la gourmandise et le plaisir sont toujours là pour le chef Régis Marcon. D'autant qu'il est un vrai passionné des sous-bois et peut parler longuement des mérites respectifs de la truffe, de la morille, des cèpes et des trompettes-de-la-mort.

C'est d'autant plus le cas en ce moment, avec la fermeture des restaurants : "on a besoin de projets, de défis, pas spécialement pour se mesurer mais pour faire travailler la machine de l'innovation. Et puis c'est toujours une manière de faire connaître notre restaurant et le village de Saint-Bonnet-le-Froid", détaille Régis Marcon.

Le gagnant verra son dessert entrer sur la carte du restaurant trois étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid. Rendez-vous sur M6 ce mercredi 24 mars, à 21h05.