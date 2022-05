Un documentaire sur le triple meurtre du château d'Escoire en Dordogne à la télévision mercredi

C'est un crime bien connu en Dordogne. Le triple meurtre du château d'Escoire est le sujet de l'émission "Des crimes presque parfaits" diffusé sur la chaîne Planète + Crime, mercredi soir à 21 heures. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, un homme, sa soeur et la bonne sont tués à coup de serpe dans le château d'Escoire en Périgord. Le fils est accusé. Henri Girard est jugé en 1943 après 19 mois d'incarcération. Il sera finalement acquitté.

Henri Girard changera plus tard de nom pour publier sous le nom Georges Arnaud en 1950 un roman devenu célèbre : "Le salaire de la peur", vendu à deux millions d'exemplaires, et porté à l'écran en 1953 par Henri-Georges Clouzot dans un film culte. L'affaire du crime d'Escoire reste l'une des plus mystérieuses du XXe siècle.