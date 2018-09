Côte-d'Or, France

La Fromagerie Delin fait son show sur TF1 !

C'est une vidéo qu'on vous déconseille de regarder si vous êtes au régime, parce qu'elle est bien crémeuse et surtout très calorique. Cette vidéo, vous l'avez peut être vue si vous regardez TF1, puisqu'il s'agit d'une chronique diffusée le week-end au milieu des pubs en prime time. Elle met en valeur une de nos spécialités locales de la Côte-d'Or, en l'occurence le brillat savarin.

Pour la petite histoire, si vous écoutez régulièrement "la vie en Bleu" sur France bleu Bourgogne, vous connaissez la maman d'Eloise, l'une des jeunes actrices de cette vidéo. C'est la blogueuse "mel la fée". Et le monsieur qui parle, c'est Philippe Delin, de la fromagerie du même nom installée à Gilly les Citeaux. Ce petit clip a été enregistré en juin dernier. Toute une journée de tournage pour au final une minute diffusée à la télé. Cette vidéo, vous la retrouvez sur la page Facebook de la fromagerie Delin.

La Côte-d'Or à Hollywood ?

Il n'y a pas que des pubs qu'on tourne en Cote d'Or Non il y a des films aussi... Et notamment "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand. Et bien le film vient d'être présélectionné pour les Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Ce qui déjà fait rêver Stéphane Boursier sur Twitter. Il poste ce message : "Et si ce long métrage tourné en Bourgogne représentait la France aux Oscars". On est d'accord, cela ferait une sacrée pub pour notre région.

Et si le long-métrage "Jusqu'à la garde" de Xavier #LEGRAND tourné en #Bourgogne représentait la France aux #Oscars ? 🙂🤞🏆https://t.co/XiUWUIvcf7 — Stéphane Boursier 📻 (@stephboursier) September 18, 2018

Le cliché du jour

Pour tous ceux qui doutaient que Dijon est une belle ville, on vous a trouvé une jolie photo postée sur le réseau Twitter. il s'agit d'une capture réalisée par @gauthierdr visiblement passionné par l'architecture, à retrouver sur le compte #Instadijon. On y découvre un superbe escalier médiéval construit à l'extérieur d'un vieux bâtiment. Et c'est vrai que cela vaut vraiment le coup d’œil.