Indre-et-Loire, France

Ce jeudi 20 septembre, Laurent et Marie-Hélène Sonzogni ont les honneurs de l'émission de TF1 "Bienvenue chez nous" à partir de 18h20. Ils vont accueillir les trois autres duos de propriétaires de gîtes comme il est de coutume dans l'émission. Ils ont pris possession du Moulin de Bacchus, un moulin à eau datant de 1610 il y a un an et demi, à Chançay, au nord de Montlouis-sur-Loire. Le domaine est composé de cinq chambres d'hôtes et d'un gîte.

On a adoré tourner cette émission, d'autant que nous l'avons beaucoup regardé avant. Laurent Sonzogni

Laurent et Marie-Hélène gardent un souvenir partagé de cette expérience télévisuelle. Avec la production, l'aventure restera "un bon souvenir" dit Laurent Sonzogni. En revanche, avec certains candidats, l'issue a été beaucoup plus tendue. "Quand on a lu des commentaires de nos confrères, ça a piqué" confesse Laurent. "On s'y attendait de la part d'un binôme, mais pas d'un autre avec qui nous avions sympathisé".

Laurent et sa femme pourront se consoler des critiques de leurs adversaires de l'émission (3000€ pour le couple vainqueur), avec les louanges sur internet. Ils obtiennent la note de 5 sur 5 sur Tripadvisor, ou encore de 9,5 sur 10 sur Booking.