Un grand concert à la tour Eiffel : c'est le souhait de Valérie Pécresse pour rendre hommage à Johnny Hallyday

Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, est très touchée par la mort de Johnny Hallyday. Pour rendre hommage au chanteur, elle pense qu'un grand concert pourrait être organisé à la tour Eiffel.

"On a tous l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille", réagit Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, ce mercredi matin sur France Bleu Paris. Elle raconte qu'elle a appris la mort de Johnny Hallyday en allumant son portable ce matin "comme beaucoup de Français".

Elle garde comme principal souvenir "un très grand concert magnifique à la tour Eiffel en 2009 et c'est aussi le geste qu'il avait fait ce jour-là en faveur des enfants parce qu'il avait donné tout l'argent de son concert à l’association de Laeticia qui s'occupe des enfants. On voyait bien, dans sa façon de chanter, sa formidable générosité".

Johnny c'était la rock'n'roll attitude" - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse explique qu'elle aimait Johnny Hallyday parce que c'était "la rock'n'roll attitude et la rock'n'roll attitude je pense qu'elle est dans le cœur de tous les Français. Et puis, il était tellement français, so french disaient les américains, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un monument de notre pays qui part et on a l'impression aussi, et c'est paradoxal, que c'est un membre de notre famille".

Pour Valérie Pécresse, qui avoue préférer la chanson "Que je t'aime", ou "Allumer le feu" ou encore "Envie d'avoir envie", Johnny ce n'est pas une chanson, ce sont des chansons qui ont émaillé toute notre enfance, dit-elle

Quel hommage national et régional pour Johnny ?

Valérie Pécresse imagine qu'un immense concert à la tour Eiffel pourrait être organisé pour rendre hommage à Johnny Hallyday.

La région Ile-de-France pourrait faire quelque chose mais c'est trop tôt pour dire quoi, indique Valérie Pécresse "Pour l'instant, je dois vous avouer qu'on est tous sous le choc donc on n'a réfléchi à rien mais on va y penser car c'est un Francilien d'honneur".