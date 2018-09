Treillières, France

Julien Gauthier va tenter de devenir le meilleur des maestros de l'émission "N'oubliez pas les paroles" de Nagui. Les 16 plus grands vainqueurs du jeu de karaoké s'affrontent en ce moment. Cet habitant de Treillières avait enchaîné 20 victoires en 2015, pour un gain de 161.000 euros. Une série qui a changé sa vie.

Du jour au lendemain, on peut vraiment profiter de la vie

Depuis, il a perdu 65 kilos, il a déménagé, il a eu un enfant et il a acheté deux voitures. "J'avais espoir, effectivement, que ça puisse changer ma vie ou, en tous cas, l'améliorer un petit peu", confie le jeune homme de 26 ans. "Mais de là à ce que ce soit à ce point là, non. Je m'étais dit, déjà si j'ai la chance de repartir avec cinq ou dix mille euros, c'est déjà énorme. Donc 161.000 euros, je ne pouvais pas imaginer ça. Quand ça arrive sur le compte en banque, ça fait plaisir !", glisse-t-il dans un sourire. "Du jour au lendemain, on peut vraiment profiter de la vie".

Il signe encore quelques autographes aujourd'hui

Et avec les victoires et le passage à la télé, c'est aussi la notoriété qui est arrivée pour Julien. À l'époque, difficile de sortir de chez lui sans se faire remarquer. Et encore aujourd'hui, il continue de signer quelques autographes et de prendre quelques photos avec ceux qui le reconnaissent. "Je suis assez discret donc, de moi-même, je ne vais pas en parler. Par exemple, mes voisins de derrière ont mis du temps à remettre mon visage sur l'émission".

Julien a aussi réalisé son rêve

Pour le reste, Julien a décidé de ne pas trop changer de vie. Il est resté téléconseiller. Mais il a tout de même réalisé son rêve : fonder un groupe de musique avec sa compagne et son meilleur ami.

En attendant donc de peut-être remporter les Masters de "N'oubliez pas les paroles". Début des duels ce jeudi soir à 18h50 sur France 2 pour Julien.