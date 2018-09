Que se dit-il sur la Côte-d'Or du côté du web et des réseaux sociaux ? France bleu Bourgogne vous propose un petit résumé quotidien d'infos publiées ça et là sur la toile.

Côte-d'Or, France

Direction le Morvan pour une dizaine de sapeurs pompiers du SDIS 21.

C'est le Service Départemental d'Incendie et de Secours qui annonce sur twitter que ses hommes sont partis prêtés main forte, ce mercredi 12 septembre, aux pompiers de la Nièvre qui sont déployés depuis mardi à Glux-en-Glenne où un incendie a ravagé 4 hectares de végétation. De nombreux engins de feux de forêts ont été envoyés sur place ainsi que des renforts venus de tous les départements voisins. Car outre ces dix pompiers de la Côte-d'Or, il y en a aussi de la Saône-et-Loire, de l'Allier et de l'Yonne et même un hélicoptère de Besançon, pour effectuer une reconnaissance aérienne, annonce le Journal du Centre dans son édition du jour.

10 sapeurs-#pompiers de la #CôtedOr viennent de prendre le départ pour renforcer un groupe #Feuxdefôret auprès du @SDIS58 à #GluxEnGlenne. pic.twitter.com/M2d4K2p40R — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) September 12, 2018

Incendie à Glux en Glenne #Morvan: @SDIS58 renforcé par @sdis89, @sdis21, @sdis03 et @SDIS71 - 4 hectares brûlés - pas de menace pour la population et les habitations pic.twitter.com/tsMjgRcxeL — Préfet de la Nièvre (@Prefet58) September 12, 2018

Pendant ce temps, on jubile au diocèse de Dijon !

Quatre religieuses ont fêté leur "jubilé" cette semaine à la résidence Notre-Dame de la Visitation. Et Marie Aleth Trapet qui signe un article sur le site du diocèse, a fait les comptes. Elles totalisent à elles quatre, 265 ans de fidélité ! Bravo aux sœurs Marie-Nicole, Marie-Blandine, Françoise et Marie-Loïc qui ont eu droit à une cérémonie. L'ambiance y était évidemment toute religieuse.

Quatre religieuses du diocèse de #Dijon ont fêté leur "jubilé" ce mardi à la résidence Notre-Dame de la Visitation https://t.co/qR0ryZ2sRc#CotedOrpic.twitter.com/AiNWWCJcup — Diocese de Dijon (@DiocesedeDijon) September 12, 2018

On va aussi jubiler ce week-end à Chevigny Saint sauveur !

... mais alors là, pas du tout pour les mêmes raisons ! Le compte à rebours a commencé avant l'élection de Miss Bourgogne qui concourra ensuite à l'élection de Miss France. Les cœurs des candidates s'emballent, car ce rendez-vous est évidemment super important.

Election Miss Bourgogne 2018 - comité Miss Bourgogne

Et si vous n'avez pas encore vu ces jolies représentantes de notre belle région, voici la vidéo dans laquelle vous les découvrez toutes. On la doit à Foxaep Photographe Dijon !, le photographe et vidéaste officiel du concours depuis 5 ans ! Chaque année, ils suivent le Comité et les filles dans leur belle aventure. Et cette année ils seront du côté des jurys. L'élection aura lieu dimanche à Chevigny Saint Sauveur !

Soirée volcanique à Nuits-Sain-Georges

Si ça ne suffit pas à mettre le feu, alors notez que ce week-end, c'est la première édition du Festival Volcan de Nuits, qui se déroule à Nuits-Saint-George. Ce samedi 15 septembre, les artistes Jack et Jib vont exposer leurs œuvres et vous pourrez découvrir aussi les groupes «Clément Froissart» et «Joko» sur la scène du Festival installée au Bois de Charmois à Nuits-Saint-Georges.