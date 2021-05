Un jeune grand combien crée la ligne Coeur Piqué et ouvre un magasin sur le vieux port de Marseille

Le début d'une belle aventure professionnelle pour Rayane Saïdi. Le jeune - 21 ans - habitant de la Grand Combe, (Gard) vient de lancer sa propre marque de vêtements qui tourne autour de la planète Rap. Produit phare, une casquette qui se vend comme des petits pains. Elle a été portée par le rappeur marseillais SCH au cours d'un live en octobre dernier. Un sacré coup de pub et du coup le grand Combien ouvre une boutique (19 Mai) sur le vieux port à Marseille. Le jeune homme garde la tête froide, continue d'habiter chez ses parents mais à la ferme intention de développer sa marque "Coeur piqué".

Une carrière dans le snaking ? Pas vraiment

Famille modeste, scolarité abandonnée à 16 ans, un court passage dans la restauration. Pas folichon, "tenir les murs ? Non poursuivre un rêve, la mode". D'abord la marque, Cœur Piqué, "ça claque et ça me plaît", poursuit le jeune homme. Concevoir le design et trouver les partenaires. Cour piqué, casquettes, sacoches, pull, short de bain, à venir parfum. De l'ex-bassin minier à la méditerranéenne. Quel chemin. L'argent ? un simple moyen de poursuivre ses rêves, encore, plus loin.

Reportage de la Grand-Combe à Marseille. Copier

Un carton sur le net grâce à SCH

La chance aussi de Rayane Saïdi qui vendait "bricolait" dit-il ses casquettes à ses proches et sur le net jusqu'à un fameux coup de pouce en octobre 2020 donné sur le net par la mouvance rap.Un live de rappeurs marseillais dont SCH, (disque d’or avec JVLIVS : Tome 2 - Marché Noir », 63.800 ventes en 7 jours plus fort que Booba, 39 118 exemplaires), une valeur sûre dans le milieu, qui apparaît surmonté d'une casquette cœur piquée. "j'ai vu les commandes décoller et plutôt massivement" explique le jeune homme. "C'est toujours pareil avec les réseaux sociaux", une reconnaissance du travail accompli qui lui permet d'ouvrir une boutique -50M2 - sur le vieux port à Marseille, une boutique qui lui ressemble, "j'ai tout fait avec l'aide des amis".

Rayane Saïdi, créateur de la marque Coeur Piqué. Copier

Il faut aller chercher ces jeunes qui ont envie d'entreprendre et les soutenir

Le jeune homme a été suivi de manière informelle par Sébastien Migliore, (7é adjoint). "On l'a vu grandir, au début on savait pas trop, puis il s'est accroché jusqu'à ce jour" confirme l'élu chargé du développement économique. "_Nous avons besoin de pépites comme Rayane_, il faut aller les chercher, les accompagner". Des talents en devenir "qui ne peuvent pas tout faire, les démarches, les aides", de quoi réfléchir à un dispositif "positif et pédagogique pour notre territoire" qui les soutiendrait.

"Une pépite, sur un territoire qui en compte beaucoup". Copier

Une casquette grand combienne portée par une star du rap. - Capture d'écran

Une casquette Coeur Piqué pour un proche de Maître Gims. - Capture d'écran

La boutique Cœur Piqué à Marseille. - Rayane Saïdi

