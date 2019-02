Un livre intime sur le poitevin Philippe Croizon

Châtellerault, France

On connait bien Philippe Croizon mais on en sait plus aujourd'hui grâce au regard de sa compagne ! Suzanna vient de sortir un livre "ma vie pour deux" ! Elle nous raconte sa vie avant et après sa rencontre avec l'aventurier quadri-handicapé de Châtellerault. Comment cette mère de famille partage la vie d'une personne handicapée ? Qui en plus déborde de projets et d'aventures ? C'est ce qu'elle raconte dans ce livre vérité.