Un livre réalisé en Côte-d'Or développe les sens de vos enfants

Côte-d'Or, France

Moins d'écrans, plus de livres !

On ne peut que conseiller aux enfants de préférer un bon livre aux écrans car une étude publiée ce lundi 10 décembre confirme, comme on s'en doutait un peu, que l'abus de ces écrans est néfaste pour le développement du cerveau. Avec ce livre, c'est tout le contraire ! Il propose de développer leurs sens grâce à des llustrations tactiles, de gros caractères et même du braille. Cette création originale est donc un véritable petit bijou à mettre – pour une fois ! – entre toutes les mains. Son nom, c'est "Planète!". On le doit à la maison d'édition associative "Les doigts qui rêvent" basée à Talant dans l'agglomération dijonnaise.

les doigts qui rêvent - les doigts qui rêvent

Qu'a t'il d'exceptionnel ?

Vous allez vite comprendre en quelques chiffres. "Planète!" propose pas moins de 35 matières différentes, 73 collages, 34 découpes d’éléments divers, 9 pliages, et 18 perçages à l’aiguille. Il est réalisé 100% à la main. Cela représente 700 heures de travail, ce qui explique aussi que ce livre est distribué en édition très limitée puisqu'il n'y a que deux cents exemplaires.

"Planète!" propose aux enfants un voyage dans l'univers, avec des sensations garanties... car au fur et à mesure que l’on s’approche de cette fameuse planète, des éléments apparaissent et c’est tout un petit monde qui se met en place, le tout en 20 pages.

Ce livre fait partie de la collection "Brailli Brailla" proposée par cette maison d'édition. C'est un peu cher, mais finalement beaucoup moins qu'une tablette, Il coûte 68 euros.

Ce livre fait aussi partie d'une sélection réalisée par le magazine "Beaux Arts" qui comprend en tout huit ouvrages destinés aux enfants, huit livres d'art qu'on peut offrir par exemple pour Noël.