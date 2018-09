Châtellerault, France

Il se destine à la médecine mais adore cuisiner et faire des gâteaux. Actuellement en Terminale S, le châtelleraudais Julien Fongang participe ce soir sur M6 à l'émission "le meilleur pâtissier". Lui qui se rêve médecin, a tourné les épisodes avant les vacances. Non seulement Julien a été retenue parmi les 12 candidats de la saison 7, mais surtout âgé de seulement 16 ans, il aura été le plus jeune candidat de cette émission. "Je vais le suivre à travers les émissions, et s'il veut nous faire quelques gâteaux au lycée, il est le bienvenu" souligne avec gourmandise le proviseur du lycée Berthelot.