Un Mayennais dans l'émission Cousu Main sur M6

Lucien Fourmond, Gorronnais de 25 ans, participe à l'émission Cousu Main à partir de samedi sur M6. Ce passionné de couture espère bien se servir de cette expérience télé comme tremplin professionnel.

Lucien est cuisinier dans une maison de retraite depuis cinq ans à Gorron mais sa vraie passion c'est la couture.

"Tout petit, je réparais mon doudou"

Dans la maison qu'il vient d'acheter il consacre une pièce entière à la couture. Son atelier. "Tout petit je réparais mes vêtements ou mon doudou. Je prenais des aiguilles dans la boite à couture de ma maman en cachette. Plus tard, je me suis levé un matin, j'ai eu un déclic. Je suis allé acheter une machine et depuis je n'ai pas arrêté", explique-t-il.

Samedi dans #CousuMain, nos couturiers amateurs devront réaliser des manches gigot : @CristinaCordula vous explique pourquoi c'est tendance pic.twitter.com/KGWA5phRTK — M6 (@M6) August 25, 2017

"L'émission ? Un tremplin"

"Je fais du vêtement, de l'accessoire, du cadeau de naissance pour les bébés. Ce que je préfère c'est réaliser des vêtements de A à Z", raconte Lucien. Il a même lancé son entreprise "L'homme aux aiguilles" . L'émission c'est un tremplin qui peut me permettre d'avancer. Faire un métier qu'on aime c'est toujours mieux."

Rendez-vous tous les samedis à 18h05 pour suivre l'émission Cousu Main présentée par Cristina Cordula avec Lucien.