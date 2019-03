Un mois de mars sans voiture à Dijon

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur le web pour vous dénicher les petites ou grosses infos qui parlent de notre Côte-d'Or, et ce lundi, si on fait chauffer les moteurs de recherche, ceux des voitures restent à l'arrêt !

Quatre vingt dix neuf Dijonnais participent pendant tout ce mois de mars au défi "Dijon sans ma voiture". C'est l'opérateur de transports en commun, Divia qui organise cette opération. C'est d'ailleurs à ses agents que les candidats pour relever ce défi, ont confié les clés de leurs véhicules dès ce premier samedi de mars. Toutes les voitures vont stationner pendant un mois dans un parking surveillé.

ÉVÉNEMENT: 🚫🚙

L’aventure « Dijon sans MA voiture » commence pour les 99 participants ! 🤗#DijonSansMaVoiture@dijonpic.twitter.com/7xvZvhzRYD — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 2, 2019

Un mois pour découvrir d'autres alternatives à la voiture

Pendant ce temps, leurs propriétaires vont pouvoir goûter aux joies des transports en commun, des vélodi ou encore des trottinettes électriques.

Les participants font les derniers réglages avant de partir... #DijonSansMAvoiturepic.twitter.com/GguCRCDvdF — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 2, 2019

Un clip de promotion

Un petit clip d'une trentaine de seconde a été posté sur la page Facebook de Divia. Dans cette vidéo, on voyage dans Dijon et l'agglo à vélo, en tram, et en bus... avec un chrono à la main pour montrer que tous ces déplacements se font assez rapidement. Ceci dit, ça n'a visiblement pas été enregistré aux heures de pointes puisqu'il y a beaucoup de places libres dans les rames et même au niveau circulation, c'est plutôt soft.

Ce n'est pas la première opération du genre !

L'année dernière, plusieurs dizaines de Dijonnais s'étaient aussi lancés dans cette aventure, à la différence près qu'en 2018, elle avait duré deux mois. Mais si on compare les chiffres, 59 participants en 2018 et 99 cette année, on peut dire que c'est une belle progression. Ceci dit, on peut remonter encore un peu plus dans le temps, puisqu'on avait déjà suivi en 2016, toute une famille dijonnaise qui avait participé à cette opération sans voiture.

Du changement dans les horaires de certains bus à compter de ce lundi 4 mars

Puisqu'on évoque les transports en commun dijonnais, on en profite pour vous signaler qu'il y a du nouveau à partir de ce lundi 4 mars. Certains horaires changent sur les lignes de bus L3, L4 et L5. L'objectif est d'améliorer la ponctualité, la régularité et les correspondances.

