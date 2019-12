UN NOËL DE STAR - Valérie Damidot : « Il pelait dans cette grange mais on s'est tellement marrés »

Comment les stars fêtent-elles Noël ? Décoration du sapin, cadeaux, repas festifs et bonnes résolutions… Ce mois-ci, France Bleu partage avec vous le Noël de vos stars préférées. Aujourd'hui, Valérie Damidot nous raconte son réveillon plus ou moins raté, dans une grange, à la campagne.

Peu importe l'endroit où elle se trouve pendant les fêtes, le plus important pour Valérie Damidot c'est d'être en famille. Ses proches l'ont toujours beaucoup gâtée à Noël mais l'ours géant de "Bonne nuit les petits", offert par ses parents quand elle avait 4 ans et sur lequel elle a dormi pendant un mois, restera à jamais le plus beau cadeau de sa vie.

Valérie Damidot anime la saison 3 de "Mon plus beau Noël", du lundi au vendredi à 18h10 sur TF1. En parallèle, elle vient de lancer sa chaîne YouTube spéciale "déco".